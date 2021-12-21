Новая коалиция, сформировавшая правительство Олафа Шольца, может оказаться "под угрозой" из-за вопроса введения или невведения в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что новая коалиция Германии не имеет 100% единства относительно российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мельник сказал журналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в государственной резиденции "Синегора".

В частности, посла спросили, понимает ли Киев позицию нового правительства Германии в отношении российского газопровода "Северный поток-2" и продажи оружия Украине.

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"Эта позиция, которая является плавной позицией, потому что в пределах самой нынешней (немецкой) коалиции нет 100% единства. То есть, с одной стороны есть понимание, что сейчас этот вопрос ("Северного потока-2") в сфере компетенции независимого регулятора... Но с другой стороны, политическая составляющая никуда не девается. И поэтому это один из вопросов, который может даже привести к тому, что эта коалиция может быть даже под угрозой", - заявил Мельник.

"Потому что в случае, если ситуация безопасности не будет лучше, то этот вопрос станет ребром снова..., и поскольку позиции партий в рамках коалиции разные, - как вы знаете, "Северный поток" даже не является частью коалиционного соглашения как такового, он не упоминается ни одним словом. В случае, если действительно ситуация обострится, этот вопрос будет выведен в политическую плоскость. Мы над этим работаем, чтобы он снова вернулся в политическую плоскость", - заявил Мельник.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение. Она была подписана 7 декабря и должна стать "дорожной картой" правящей коалиции в Германии на ближайшие четыре года.

8 декабря Депутаты немецкого Бундестага (нижней палаты парламента) избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером.

"Северный поток-2": Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября газом начали заполнять первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.