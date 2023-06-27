Для украинцев увеличение оптовых цен на электроэнергию может означать увеличение стоимости товаров и услуг.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила новые предельные цены на электроэнергию на некоторых сегментах рынка, где ее покупает украинский бизнес.

Соответствующее решение было принято на заседание сегодня. В целом, верхние ценовые ограничения были увеличены на 40-75%, а нижние ценовые ограничения опущены до минимального уровня.

Согласно решению регулятора с 30 июня 2023 года устанавливаются следующие предельные цены:

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Для рынка "на сутки вперед": максимальные предельные цены для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23.00 до 24.00) – 3 000 грн за МВт-ч и для часов (с 07:00 до 19:00) – 5 600 грн за МВт-ч; для часов максимальной нагрузки (с 19.00 до 23.00) - 7 200 грн за МВт-ч. При этом, минимальная предельная цена – 10 грн за МВт-час.

Кроме того, также обновлены новые цены на внутрисуточном рынке: максимальные предельные цены для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23.00 до 24.00) – 3 000 грн за МВ-ч и для часов (с 07:00 до 19:00) – 5 600 грн за МВт-ч; для часов максимальной нагрузки (с 19.00 до 23.00) - 7 200 грн за МВт-ч. Минимальная предельная цена так же 10 грн за МВт-ч.

На балансирующем рынке установлены цены: максимальная предельная цена – 125% от цены РДН, определенной оператором рынка для каждого расчетного периода соответствующих суток поставки, минимальная предельная цена - 0,01 грн за МВт-ч.

При этом, энергетические компании выступают за полную отмену ценовых ограничений для того, чтобы иметь возможность продавать электричество дороже.

С другой стороны, украинские предприятия выступают против увеличения цен, поскольку это увеличит себестоимость производства продукции и снизит ее конкурентоспособность на международных рынках.

Для украинцев увеличение оптовых цен на электроэнергию может также означать увеличение стоимости товаров на услуг.

Тариф на электроэнергию во время войны

27 марта 2023 года сообщалось о том, что цены на электроэнергию для населения могут вырасти на 25-30%.

В начале мая стало известно о том, что для ремонта энергосистемы нужно сменить цены на электроэнергию.

23 мая Нацкомиссия по тарифам повысила тарифы на распределение электрической энергии для большинства облэнерго с июня от 7% до 34%. С июля расценки будут еще больше в среднем на 23%.

30 мая Кабмин постановил увеличение тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн за киловатт-час с 1 июня, с 1,44 и 1,68 грн за киловатт-час соответственно.

31 мая НКРЭКУ отменила ценовые ограничения на рынке электроэнергии, где покупает энергоресурс украинский бизнес. Решение должно было вступить в силу 30 июня.

Однако, учитывая сегодняшнее постановление решение так и не заработало.

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