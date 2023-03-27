По его словам, более высокий тариф украинцы не смогли бы платить, а лишь бы увеличивали свои долги.

Цены на электричество для населения могут вырасти на 25-30%, потому что большие расценки украинцы не смогут платить.

Об этом сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире телемарафона.

"Он (тариф - УНИАН) возможно повысится, если бы у нас был нормальный рынок, с учетом платежеспособного спроса, который могут платить граждане - на 25-30% вырос бы. Вряд ли больше, потому что просто люди больше не смогли платить", - сказал эксперт.

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По его словам, более высокий тариф украинцы не смогли бы платить, а лишь бы увеличивали свои долги.

При этом, Омельченко добавил, что цены 5-6 грн за кв-ч, о которых говорили некоторые чиновники могут позволить себе только европейские потребители.

"В связи и низким платежеспособным спросом населения вряд ли население способно платить европейскую цену", - пояснил он.

Тарифы на свет в Украине - что известно

24 марта правительство продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 30 апреля.

Ранее председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Константин Ущаповский отмечал, что правительство разрабатывает программу, которая позволит после отопительного сезона вернуться к вопросу повышения тарифов на коммунальные услуги. А советник премьер-министра Украины Юрий Бойко признал, что рассматривается несколько концепций повышение тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, один из вариантов рыночные тарифы - сейчас 5-6 грн за киловатт-час.

Справка УНИАН. Уже много лет в Украине откладывают болезненный вопрос поднятия тарифов на электроэнергию для населения: существенно они не меняются с марта 2017 года.

Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен - в случае потребления более 250 киловатт-часов в месяц

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