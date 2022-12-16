НЭК "Укрэнерго" проваливает коммуникации в регионах и не доносит объективно информацию о распределении квот электроэнергии.

Несоблюдение графиков отключений электроэнергии является результатом некомпетентности команды председателя правления ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Об этом заявил во время всеукраинского телевизионного марафона "Единые Новости" эксперт и исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления "Международная Ассоциация малых общин" Алексей Буряченко.

Во время обсуждения темы "Энергетического Рамштайна" и результатов работы украинской команды во время конференции в поддержку гражданской устойчивости в Украине, которая проходила в Париже, Буряченко отметил, что со стороны украинской правительственной команды было наработано много эффективных решений ради скорейшего восстановления энергетики Украины. Этот вопрос касался и поставки необходимого оборудования и выделения партнерами дополнительных средств.

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Но и на фоне этого есть так называемая "ложка дегтя". НЭК "Укрэнерго" проваливает коммуникации в регионах и не доносит объективно информацию о распределении квот электроэнергии. Так, в ассоциации местного самоуправления и непосредственно у ее главы есть вопросы к команде Кудрицкого, который возглавляет "Укрэнерго": "Мало того, что в регионы не подается необходимый объем электроэнергии, а только 50%, и это вызывает у общественности негатив, так еще и не соблюдаются графики плановых отключений, и из-за этого страдает обычное население и бизнес", – подчеркнул эксперт.