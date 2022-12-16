Несоблюдение графиков отключений электроэнергии является результатом некомпетентности команды председателя правления ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.
Об этом заявил во время всеукраинского телевизионного марафона "Единые Новости" эксперт и исполнительный директор Ассоциации органов местного самоуправления "Международная Ассоциация малых общин" Алексей Буряченко.
Во время обсуждения темы "Энергетического Рамштайна" и результатов работы украинской команды во время конференции в поддержку гражданской устойчивости в Украине, которая проходила в Париже, Буряченко отметил, что со стороны украинской правительственной команды было наработано много эффективных решений ради скорейшего восстановления энергетики Украины. Этот вопрос касался и поставки необходимого оборудования и выделения партнерами дополнительных средств.
Но и на фоне этого есть так называемая "ложка дегтя". НЭК "Укрэнерго" проваливает коммуникации в регионах и не доносит объективно информацию о распределении квот электроэнергии. Так, в ассоциации местного самоуправления и непосредственно у ее главы есть вопросы к команде Кудрицкого, который возглавляет "Укрэнерго": "Мало того, что в регионы не подается необходимый объем электроэнергии, а только 50%, и это вызывает у общественности негатив, так еще и не соблюдаются графики плановых отключений, и из-за этого страдает обычное население и бизнес", – подчеркнул эксперт.