Нефть марки Brent упала в цене до $89,27 за баррель.

Несмотря на расширение Израилем масштаба наземных боевых действий на территории сектора Газа, нефть марки Brent упала в цене до $89,27 за баррель, сообщает enkorr.ua.

На 7:15 по киевскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на Лондонской бирже ICE Futures на $1,21 (1,34%), до $89,27 за баррель. Зато, в пятницу нефть марки Brent подорожала на $2,55 (2,9%), до $90,48 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на американскую WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,3 (1,52%), до $84,24 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,33 (2,8%), до $85,54 за баррель.

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По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI – на 2,9%.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные, что принято решение перейти ко второму этапу операции против ХАМАС, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля провела несколько рейдов в сектор", - сообщает издание.

Так, по словам управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса, цены на нефть опускаются, поскольку Израиль, кажется, относится к ситуации с осторожностью, и это дает надежду на то, что наихудший сценарий конфликта не материализуется.

Наибольшие опасения инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций против иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки.

Влияние нападения на Израиль на мировые цены нефти

Агрессия ХАМАС против Израиля спровоцировала волнения на рынке нефти. Как минимум, уже 9 октября, через два дня после атаки палестинской группировки на Израиль, мировые цены на нефть выросли на 5%.

Уже 10 октября стало известно, что нападение ХАМАС на Израиль усилило волатильность цены на нефть. Все из-за потенциальных угроз эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Тогда, нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель.

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