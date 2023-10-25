Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 12:05 по Киеву составляла 88,22 доллара за баррель.

Декабрьские цены на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,15 долл (0,17%), до 87,92 долл за баррель. Днем ранее Brent подешевела на 1,76 долл (2%), до 88,07 долл за баррель.

Как сообщает Enkorr, декабрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,2 долл (0,24%), до 83,54 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 1,75 долл (2,1%), до 83,74 долл за баррель.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 12:05 по Киеву составляла 88,22 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 25 октября по состоянию на 12:06 по Киеву составляла $83,69 за баррель.

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Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона, однако в последнее время такие опасения несколько ослабли в связи с призывами к Израилю пересмотреть планы по наземной операции в секторе Газа.

Кроме того, трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Вторжение ХАМАС в Израиль и цены на нефть

7 октября 2023 года боевики ХАМАС массированный ракетный удар по Израилю. 8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

Военный риск начал давить на мировые нефтяные котировки и уже 9 октября 2023 года цены на нефть прыгнули вверх.10 октября цена Brent составляла 87,89 доллара за баррель.

20 октября цены на нефть рванули вверх. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 97 центов, или 1,1%, до $93,35 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $90,37 за баррель, увеличившись на $1, или 1,1%.

23 октября сообщалось о том, что ситуация в Израиле изменила цены на нефть. Цена на нефть эталонной марки Brent составляла 91,89 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,2 (1,36%), до $86,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,29 (0,3%) - до $88,08 за баррель.

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