Украинский газовый рынок должен функционировать на основе коммерческой целесообразности, с соблюдением прозрачных правил и открытой конкуренции. Об этом заявил экс-глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, комментируя перспективы заполнения ПХГ и импорт ресурса.

"Газ - это коммерческий продукт, кто бы что ни говорил. Европейские рынки для того, чтобы продавать газ, разработали набор стандартных инструментов и стандартных правил", - подчеркнул Коболев.

Он подчеркнул, что эти правила созданы прежде всего для трейдеров, которые имеют опыт эффективной работы с ресурсом в европейском контексте. По его мнению, именно им следует обеспечить полную свободу действовать на внутреннем рынке, в частности - покупать ресурс и хранить его в украинских подземных хранилищах.

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"Этими стандартными правилами умеют пользоваться трейдеры. И эти трейдеры должны получить полномочия и должны получить свободу этот газ покупать и класть в украинские хранилища", - отметил Коболев.

По мнению эксперта, такой подход предполагает активную роль государства в снятии лишних ограничений, в частности - для коммерческих компаний.

"Для этого государство должно эту свободу им обеспечить, дав им право покупать, делегировав полномочия государственным компаниям, освободив коммерческие компании от ненужных ограничений", - подчеркнул он.

Коболев также подчеркнул, что только сочетание коммерческого подхода к газу как товару и свободы действий для трейдеров позволит системно решить проблему импорта - без дополнительных расходов из бюджета.

"Вот комбинация коммерциализации газа как товара и свободы участников рынка для его импорта, по моему глубокому убеждению и из нашего практического опыта, позволит решить этот вопрос не за государственные деньги, эффективно, вовремя, на благо всей страны", - подытожил Коболев.

Напомним, президент Ассоциации недропользователей Украины Роман Сторожев ранее заявлял, что конкуренция на газовом рынке должна стать ключом к стабилизации цен и привлечения украинских трейдеров к импорту.