ГТС Украины перешла на спецрежим работы из-за наводнения в западных областях

В местах, где газопроводы пересекают реки, ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных сооружений.

Оператор ГТС Украины перешел на специальный режим из-за наводнений в западных областях.

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Об этом сообщил гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Оператор ГТС Украины перешел на спецрежим работы из-за наводнений в западных областях Украины. Для быстрого принятия мер и обеспечения бесперебойного газоснабжения украинских и европейских потребителей мы определили все потенциально опасные зоны и разработали меры локализации в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газовых потоков", - написал Макогон.

По его словам, в местах, где газопроводы пересекают реки, ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных сооружений. Компания мобилизовала все технические службы, ремонтные бригады, а также необходимое оборудование.

"Необходимое оборудование готовится приступить к ремонту, как только позволят погодные условия", - добавил глава ГТС.

Кроме того, он отметил, что с сегодняшнего дня транзит газа в страны ЕС и передача газа украинским потребителям осуществляется бесперебойно и в запланированных объемах.

В то же время объекты газовой инфраструктуры, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем: "Эксперты компании сейчас оценивают риски как приемлемые".

Как сообщал УНИАН, на западе Украины из-за непогоды затопило населенные пункты.

В частности, в Закарпатской области спасатели эвакуировали более 200 человек, исчезло газо-, электрообеспечение, поскольку не выдержали электроопоры.

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