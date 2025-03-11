Налоговые стимулы дали толчок строительству СЭС в Украине, - инвесторы

Солнечная энергетика ускорила развитие благодаря налоговым льготам, говорят они.

В Украине в 2024 году ускорилось строительство солнечных электростанций благодаря тому, что государство отменило для инвесторов пошлину и уплату НДС на импорт оборудования.

Об этом заявил председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский.

"С 1 июля прошлого года была отменена пошлина и НДС на завоз панелей. Это также дало толчок, чтобы устанавливалось больше электростанций", - сказал Соколовский.

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Он отметил, что это стимулировало домохозяйства, малый и средний бизнес строить солнечные электростанции для того, чтобы обеспечить себя электроэнергией на случай отключений.

Представитель инвесторов добавил, что СЭС сейчас часто устанавливаются вместе с установками хранения энергии, что позволяет улучшить их эффективность.

Кроме того, Соколовский отметил, что солнечные электростанции особенно хорошо будут помогать в энергообеспечении страны весной и летом.

Как сообщалось, инвесторы призывают депутатов внести изменения в законодательство, которые ускорят строительство 900 МВт мощностей ветроэнергетики в Украине до середины 2026 года.

Так, в июле 2024 года нардепы отменили пошлины и НДС на импорт энергетического оборудования, однако без поддержки остались проекты ветроэнергетики.

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, все компании сегодня могли бы быстрее завозить ветротурбины и быстрее строить, если бы была такая помощь со стороны Комитета по налоговой политике.

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