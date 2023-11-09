Обе скважины вместе дают 500 тысяч кубометров газа в сутки.

Накануне зимы Украина запустила две мощные газовые скважины, которые вместе дают почти 500 тысяч кубометров газа в сутки, сообщает Министерство энергетики Украины.

"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две скважины: вместе они дают почти 500 тысяч кубометров газа в сутки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из скважин — разведывательная, размещенная на недавно открытом месторождении. Другая — эксплуатационная, на месторождении, которому более 50 лет.

Видео дня

Ситуация с газом

В начале июля 2023 года в Украине запустили новые газовые скважины. "Укргаздобыча" запустила в работу три высокопроизводительные скважины с суммарным дебитом 425 тыс. куб. м газа в сутки. Две из них - новые, третья получила новую жизнь после капитального ремонта.

14 июля 2023 года в Украине пробурили самую глубокую скважину за всю историю "Нафтогаза". "Укргаздобыча" завершила бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 тысяч 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании.

По состоянию на 15 августа 2023 года Украина существенно увеличила ежедневную добычу газа. Специалисты "Укргаздобычи" ввели в эксплуатацию еще две скважины с суммарной добычей более 430 тысяч кубометров газа в сутки.

К отопительному сезону Украина планировала накопить 14,7 миллиардов кубометров природного газа, однако уже сейчас в хранилищах хранится 16 миллиардов кубометров газа.

Вас также могут заинтересовать новости: