Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает около 1 млн бытовых потребителей, повысила месячную цену на газ в июне до 11,94 грн за куб. м, в то время как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м, сообщила пресс-служба.
"Месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана "Фиксированный", цель которого - защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. Так, цена газа в тарифном плане "Месячный" в июне составляет 11,94 грн за куб. м, в то время как клиенты ГК "Нафтогаз Украины" в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" имеют одну из самых выгодных цен на газ - 7,96 грн за куб. м.", - сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что подключение к тарифному плану "Месячный" происходит только по желанию клиента. Вне этого, все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане "Фиксированный".
Отмечается, что цена на газ в тарифном плане "Месячный" обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти.
По информации пресс-службы, цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку наша страна - это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года. Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро за МВт-ч, что чуть больше 270 долл. за тысячу кубометров.
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В "Нафтогазе" считают, что это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставок газа с целью создания давление для завершения строительства "Северного потока-2". Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности, высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе. Например, на конец мая цены на газ в Китае выросли на 11% к предыдущему месяцу и на 43% по сравнению с маем прошлого года. Поэтому высокие цены на газ в Китае и азиатском регионе в целом создают сильную конкуренцию среди поставщиков.
Тарифы на газ в Украине
- 25 апреля газопоставляющие компании опубликовали цены на газ для населения, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года. Потребители будут покупать голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.
- На фиксированные годовые тарифы все потребители были переведены автоматически. Но по желанию можно снова перейти на месячное обслуживание.
- Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что цена газа на европейском рынке достигла пятилетнего максимума - 29 евро за МВт-ч из-за монопольных действий российского "Газпрома".
- По данным Государственной таможенной службы, средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла на 13,6% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров. С начала года цена ввезенного газа выросла на 40%.
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