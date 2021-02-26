В марте ожидается дальнейшее падение цен.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» на февраль установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,84 грн за кубометр, что на 7% ниже, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в январе.

Об этом говорится в сообщении компании.

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«В феврале 2021 года оптовая цена на природный газ для нужд производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 6,841 грн за кубометр», - сказано в сообщении.

Отмечается, что данная цена не учитывает НДС и расходы на транспортировку газа.

Сообщается, что ситуация в Украине соответствует европейскому тренду к уменьшению спроса на энергоносители из-за потепления. За последнюю неделю в Европе спотовые цены на газ снизились на 6%. В марте ожидается дальнейшее падение цен на европейских газовых хабах, которое определит вектор ценообразования и в Украине.

Что этому предшествовало

С 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

18 января, Кабинет министров установил с февраля и до конца отопительного сезона предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в ближайшее время должна принять решение об установлении предельного тарифа на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.

18 января 2021 года Кабмин установил с февраля предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м для бытовых потребителей.

24 февраля 2021 года были обнародованы мартовские тарифы на газ для населения.

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Автор: Игорь Орел