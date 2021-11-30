По мнению экспертов, привязка к европейским рынкам "умножит на ноль наших потребителей".

НАК "Нафтогаз Украины" с мая 2022 года привяжет цены на газ для населения в Украине к рыночной его стоимости в Европе, поскольку 30 апреля 2022 года завершается действие фиксированной цены на голубое топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил энергетический эксперт Валентин Землянский во время онлайн-дискуссии в Energy club.

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По его словам, Украина входит в период турбулентности: неизвестно какое решение правительство примет относительно действия фиксированной цены на газ, заканчивающейся 30 апреля 2022 года. К тому же эксперт напомнил, что меморандум с Международным валютным фондом предусматривает отсутствие ограничений цен на газ.

"Исходя из того, что мы взяли на себя обязательства не ограничивать искусственными барьерами цены, соответственно мы можем ожидать, что с мая месяца НАК "Нафтогаз Украины" будет реализовывать газ …в привязке к европейским хабам", - сказал он.

Землянский считает, что Украине необходим свой внутренний индикатив формирование цен на голубое топливо, поскольку привязка к европейским рынкам "умножит на ноль наших потребителей".

Как сообщал УНИАН, согласно меморандуму об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом, украинская власть обязалась не вводить ограничения цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКХ.

На Украинской энергетической бирже средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

Цены на газ:

С 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года для бытовых потребителей в нашей стране действуют фиксированные цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

При этом рыночные цены на газ в Европе значительно выше. 6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом. В середине октября цены на газ в Европе начали немного снижаться и к концу ноября закрепились на уровне тысяча долларов за тысячу кубов.

Цены на газ в Украине коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина является частью европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива. Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Автор: Анна Бредихина