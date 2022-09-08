Пилотный запуск начнется в Киеве и области.

Первые сети АЗК Glusco, которые в мае передали под управление "Нафтогаза", откроются под брендом U.GO уже в этом месяце в столичном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз начинает пилотный запуск автозаправочных комплексов (АЗК) арестованной сети Glusco под собственной торговой маркой U.GO в столичном регионе", - говорится в сообщении.

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Так, первая очередь из 30 АЗК начнет работать в Киеве и области уже в сентябре, остальные – по результатам согласования всех необходимых юридических процедур с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Компания сосредоточилась на максимально быстром удовлетворении потребностей рынка. Поэтому мы сознательно решили начать работу еще до полного завершения смены фирменного стиля АЗК. Кроме того, такой шаг позволит как можно быстрее восстановить работу арестованных активов, трудоустроить людей и платить налоги и сборы в бюджет Украины", - отметил директор ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" Владимир Бычков.

Ситуация с Glusco:

11 марта 2021 года правоохранители провели масштабные обыски на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с кумом российского президента Путина Виктором Медведчуком. По их данным, эти АЗС реализовали некачественное топливо в "тени".

13 мая решением правительства 172 заправки компании Glusco перешли в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Тогда, по мнению Кабмина, это решение должно было поспособствовать преодолению дефицита горючего в Украине.

Первые АЗК под брендом U.GO начали работу в 2017 году в Харькове и области. Торговая марка U.GO принадлежит АО "Укргаздобыча". С 2022 года права на ее использование имеет также ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", в планах которого - расширение сети в других регионах. Оба общества в составе "Нафтогаза" самостоятельно будут выбирать поставщиков для сетей АЗК в своем управлении и проводить самостоятельную ценовую политику.

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