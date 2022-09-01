Валовая добыча газа "Нафтогазом" в 2021 году сократилась до 13,669 млн кубометров, или на 3,75% по сравнению с 2020 годом

По итогам 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" получила 12,02 млрд грн чистой прибыли против 19 млрд грн чистого убытка в 2020 году.

Об этом говорится в расширенной презентации к годовому отчету-2021.

Валовая добыча газа "Нафтогазом" в 2021 году сократилась до 13,669 млн кубометров, или на 3,75% по сравнению с 2020 годом (14,233 млн кубометров).

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Совокупные доходы компании от реализации (и другие доходы) в 2021 году составили 218,979 млрд грн, что на 13,44% выше показателя 2020 года (193,017 млрд грн).

При этом общие расходы НАК в 2021 году составили 201,157 млрд грн, что на 3,5% меньше, чем годом ранее (208,539 млрд грн).

Ситуация с долгами:

26 июля "Нафтогаз" не осуществил необходимые выплаты по еврооблигациям, таким образом, произошел дефолт по еврооблигациям компании.

2 августа 2022 года "Нафтогаз" снова просил кредиторов об отсрочке уплаты долга.

НАК "Нафтогаз Украины" начало процедуру запроса к держателям еврооблигаций относительно внесения изменений в условия его соответствующих долговых обязательств. Держателям еврооблигаций предлагалось согласовать определенные изменения условий таких ценных бумаг, в том числе отсрочке сроков уплаты тела и процентов на период двух лет, что в целом являются сходными условиями к условиям предложения, которое сделала Украина в отношении государственных еврооблигаций.

17 августа 2022 года инвесторы, являющиеся владельцами евробондов со сроком погашения в июле 2022 года ($335 млн), также отклонили предложение "Нафтогаза" по отсрочке выплат.

31 августа "Нафтогаз" смог согласовать одну из трех отсрочек по евробондам.

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