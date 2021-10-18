В 2021 году в Украине отремонтировали 250 км теплосетей.

В Украине более 80% теплосетей нуждаются в капитальном ремонте.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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По словам Попенко, на сегодняшний день в Украине 18,1 тыс. км тепловых сетей. Из них около 15 тыс. км (83%) требуют немедленного капитального ремонта.

Как отметил эксперт, в 2021 году в Украине отремонтировали 250 км теплосетей, в 2020 году – 350 км.

"С такими темпами все теплосети отремонтируют за 200 лет", - отметил эксперт

Он также добавил, что для того, чтобы заменить оборудование и капитально отремонтировать все сети, Украине необходимо 200 млрд евро.

"Таких денег нет ни в государственном, ни в местных бюджетах", – отметил эксперт.

ЕБРР и ремонт теплосетей:

2 сентября 2021 года ЕБРР выделил Киеву 140 миллионов евро кредита на модернизацию теплосетей.

Средства кредита будут использованы для модернизации ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрения новой диспетчерско-мониторинговой системы.

В дополнение к финансированию ЕБРР, Киев и "Киевтеплоэнерго" выделят не менее 26 млн евро собственных средств на модернизацию тепловой сети столицы.

Автор: Елена Коваленко