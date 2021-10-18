В Украине более 80% теплосетей нуждаются в капитальном ремонте.
Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
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По словам Попенко, на сегодняшний день в Украине 18,1 тыс. км тепловых сетей. Из них около 15 тыс. км (83%) требуют немедленного капитального ремонта.
Как отметил эксперт, в 2021 году в Украине отремонтировали 250 км теплосетей, в 2020 году – 350 км.
"С такими темпами все теплосети отремонтируют за 200 лет", - отметил эксперт
Он также добавил, что для того, чтобы заменить оборудование и капитально отремонтировать все сети, Украине необходимо 200 млрд евро.
"Таких денег нет ни в государственном, ни в местных бюджетах", – отметил эксперт.
ЕБРР и ремонт теплосетей:
2 сентября 2021 года ЕБРР выделил Киеву 140 миллионов евро кредита на модернизацию теплосетей.
Средства кредита будут использованы для модернизации ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрения новой диспетчерско-мониторинговой системы.
В дополнение к финансированию ЕБРР, Киев и "Киевтеплоэнерго" выделят не менее 26 млн евро собственных средств на модернизацию тепловой сети столицы.