Средства кредита будут использованы для модернизации ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрения новой диспетчерско-мониторинговой системы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" кредит в размере 140 млн евро на развитие тепловой инфраструктуры столицы.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что благодаря кредиту жители Киева ощутят преимущества модернизированного и более надежного снабжения теплом и горячей водой. Средства кредита будут использованы для модернизации ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрения новой диспетчерско-мониторинговой системы.

В дополнение к финансированию ЕБРР, город Киев и "Киевтеплоэнерго" выделят не менее 26 млн евро собственных средств на модернизацию тепловой сети столицы.

Проект реализуется в рамках Плана действий "Зеленый город" (ПДЗГ) для Киева. В настоящее время город разрабатывает комплексную инвестиционную программу, направленную на декарбонизациию и устойчивое развитие.

Развитие инфраструктуры:

Начиная с 2019 года, при поддержке ЕБРР в Киеве начата реализация ряда проектов в рамках программы "Зеленые города". Проекты касаются развития транспортной инфраструктуры и модернизации системы централизованного теплоснабжения Киева.

Общая сумма проектов составляет 320 млн евро. В частности, 180 млн евро - на модернизацию транспорта и 140 млн - модернизацию системы централизованного теплоснабжения столицы.

Автор: Анна Бредихина