По информации СБУ, стоимость лишь одного контракта с российским правительством составляла около 3,5 млн долларов.

В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила конструкторское бюро, которое занималось модернизацией объектов энергетической инфраструктуры оккупированного Крыма, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что конструкторское бюро получало значительные контракты от правительства РФ. Стоимость лишь одного из них составляла около 260 млн рублей (3,5 млн долл.).

По сведениям спецслужбы, среди проектов было выполнение конструкторских работ на объектах АО "Крымтэц": "Симферопольской ТЭЦ", "Камыш-Бурунской ТЭЦ" и "ТЭЦ Сакских тепловых сетей".

"Злоумышленники действовали не напрямую: чтобы обойти украинский закон и "не сотрудничать с оккупантами", они создали несколько компаний в РФ. Именно те и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.

Во время обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания злоумышленников, изъята техническая документация по проведению работ на предприятиях, расположенных на ТОТ АР Крым, платежные карточки российских банков, печати образованных на территории РФ аффилированных компаний.

Читайте такжеДля некоторых украинцев отопление и горячая вода подорожают на 70%: кому и за что придется платитьСейчас следователи СБУ занимаются экспертизами в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Планируется сообщение о подозрении организаторам преступной деятельности. Продолжаются следственные действия для установления и наказания всех причастных лиц.

Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма.

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Автор: Светлана Макринская