12,9% опрошенных украинцев не согласны с тем, что нужно тратить ресурсы на тех, кто проживает на временно оккупированных территориях.

46,6% респондентов считают, что жители ОРДЛО и Крыма нуждаются во всесторонней поддержке Украины.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования "Отношение украинцев к вопросам, связанным с преодолением негативных последствий вооруженного конфликта в Украине", проведенного Харьковским институтом социальных исследований по заказу Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA и при поддержке Программы развития ООН в Украине.

"Значительное количество опрошенных (46,6%) считают жителей ОРДЛО и Крыма жертвами конфликта и считают, что они нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины. Большинство опрошенных (72,4%) считают, что надо обеспечивать для жителей ОРДЛО и Крыма максимальный доступ к государственным услугам и создавать условия для поддержки связей и общения с подконтрольными территориями Украины", - говорится в опросе.

Впрочем, сказано в исследовании, 12,9% украинцев не согласны с тем, что надо тратить ресурсы на сохранение связей с жителями ОРДЛО и Крыма. 24,6% респондентов согласны с тем, что жители Крыма и ОРДЛО остались проживать на территориях, которые не контролируются правительством Украины, по собственному желанию, поэтому их не должна поддерживать Украина.

Как проводился опрос

Опрос проводился с марта по апрель 2021 года Харьковским институтом социальных исследований в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA при поддержке Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым по заказу проекта "Права человека для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

Всего было опрошено 10 тыс. респондентов методом интервью face-to-face. Статистическая погрешность не превышает 1% для Украины в целом и 5% – для каждой отдельной области Украины и столицы.

Как сообщал УНИАН, большинство граждан Украины, принявших участие в общенациональном социологическом исследовании, считают, что завершение конфликта по Донбассу и Крыму в первую очередь будет зависеть от Российской Федерации.

Автор: Наталья Хаджи