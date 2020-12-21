Эксперты, трейдеры и непосредственные участники рынка электроэнергии рассказали о его проблемах.

Рынок электрической энергии в Украине является ключевым аспектом в системе энергетической безопасности и обеспечении функционирования отечественной экономики, и при этом существует ряд серьезных проблем, которые мешают его полноценному функционированию и развитию. Кроме того, не хватает стратегических документов и законодательных изменений по развитию рыночных отношений.

Об этом шла речь во время круглого стола «Основные проблемы работы нового рынка электрической энергии в 2020 году и моделирования стратегии его развития», организованного по инициативе украинской энергетической ассоциации (УЭА) и в котором приняли участие представители ГП НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», ГП «Гарантированный покупатель», ГП «Оператор рынка», эксперты, трейдеры и аналитики.

"Мы имеем опасную тенденцию того, что нарастание текущих проблем рынка препятствует выполнению и реализации предыдущих решений. Речь идет о законе №719, который должен был урегулировать старую задолженность на рынке, и имел четкие сроки и механизмы выполнения. Однако не был реализован в 2020 году. Поэтому вопрос погашения долгов позже должен был быть реализован в 2021 году. Но на самом деле для нас стало достаточно неожиданным, что Законом Украины «О Государственном бюджете на 2021 год» остановлено действие закона №719, предусматривавшего выпуск облигаций для погашения долгов ГП «Энергорынок». Нам нужно сегодня об этом откровенно поговорить и донести нашу позицию к власти», - заявила Юлия Подкоморная, президент УЭА.

Константин Ущаповский, член правления УЭА, отметил, что в Украине отсутствует долгосрочное планирование перспектив рынка электроэнергии.

"Полтора года новый рынок пробуксовывает, хотя должен уже ускориться. Рынок должен быть прогнозируемым, исходя из состояния экономики и на 1 год и на 3 года и на 5 лет, и даже на 10. Мы на сегодня имеем неработающую Энергетическую стратегию и много других программ, которые разрабатываются, однако не имеют почвы для реализации, поэтому и «успешно умирают» без пользы. Призываю всех участников к открытому диалогу с целью нахождения оптимальной модели выхода из кризисной ситуации", - подчеркнул он.

Директор по сопровождению коммерческой деятельности «Укргидроэнерго» Алексей Никитин отметил, что среди ключевых вопросов, которые тормозят развитие рынка электрической энергии можно назвать неконтролируемый рост СЭС, перекрестное субсидирование, отсутствие условий для развития регулируемых мощностей, необходимость создания экономических стимулов для создания систем накопления электрической энергии.

"Как следствие мы имеем: убыточность ТДЕ, рост долгов перед производителями, проблемы с балансировкой системы, зимний дефицит мощностей, торможение развития экономики и подорожание электроэнергии. Также ключевым следствием, которое может возникнуть, является снижение надежности энергосистемы, а это уже фактор энергетической безопасности нашего государства", - заявил он.

Константин Петриковец, директор ГП «Гарантированный покупатель», считает, что для равных условий всех участников рынка необходимы прозрачность и контроль данных об объемах добычи и продажи электрической энергии по двусторонним договорам.

"Если установить минимальную цену электрической энергии на возобновляемые источники энергии меньше или наравне 105% от рынка на сутки на перед то перепродажа между различными сегментами потеряет смысл", - отметил он.

Директор ГП "Оператор рынка" Роман Сутченко обратил внимание на то, что в условиях якобы рынка до сих пор существует много "ручных вмешательств".

"Мы работаем в новой модели рынка, но мы имеем много ручных вмешательств и теперь нам надо говорить о фундаментальной проблеме. Новую модель ввели без адаптации старого рынка и с непродуманными решениями для всех участников рынка. На фоне падения экономики из-за пандемии коронавируса мы испытываем острую потребность в пересмотре механизмов компенсации и урегулирования цен", - заявил Сутченко.

Как сообщили в УЭА, по результатам круглого стола будет подготовлено письмо-обращение к Правительству Украины и Министерству энергетики Украины, профильному комитету Верховной Рады Украины с конкретными практическими рекомендациями по решению критической ситуации на рынке электрической энергии.

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Автор: УНИАН