МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на нефть

При этом агентство снизило масштаб грядущего падения спроса из-за смягчения карантина.

Международное энергетическое агентство (МЭА) все еще ожидает рекордного падения спроса на нефть в 2020 году, но снизило его масштаб, сославшись на смягчение карантинных мер.

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Об этом сообщает Reuters.

Спрос на нефть упадет на 8,6 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете МЭА, сократившего прогноз снижения спроса на 690 тысяч баррелей в сутки.

"Около 2,8 миллиарда человек будут жить в условиях изоляции, направленной на сдерживание коронавируса в конце мая, по сравнению с 4,0 миллиардами в апреле", - сообщило МЭА.

Агентство также отметило более высокую, чем ожидалось, мобильность населения в европейских странах и Соединенных Штатах, а также более высокий спрос в Китае по мере того, как страна восстанавливается после вспышки вируса.

"Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление. Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19", - сообщило МЭА.