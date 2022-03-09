Газпромовский проект вряд ли смогут реанимировать когда-либо.

Российский газовый проект "Северный поток-2", который остановили из-за вторжения России в Украину, в США назвали "мертвым".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает NDTV.

"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв... Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится", - заявила Нуланд.

Она также добавила, что "Северный поток-2" не питает надежд на будущее.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международных партнеров применить больше санкций против Российской Федерации после остановки сертификации газопровода.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что санкции против России должны содержать полную остановку "Северного потока-2".

После этого Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

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