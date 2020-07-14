Украина сократила выручку от экспорта электроэнергии

Расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам шести месяцев составили 109 млн долл.

Украина в январе-июне 2020 года впервые за текущий год сократила экспорт электроэнергии в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,4% - до 183,16 миллиона долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

По данным таможни, 52% (92 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 24,1% (44,1 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и 19,5% (35,8 миллиона долларов) – на Румынию. В другие страны – 11,2 миллиона долларов.

Также отмечается, что расходы на импорт электроэнергии в Украину по итогам шести месяцев 2020 года составили 109 миллионов долларов. Большая часть - 48%, или 52,2 миллиона долларов - пришлась на поставки из Словакии, 36 миллионов долларов (33%) из Венгрии и 10,6 миллиона долларов (10%) из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 14% по сравнению с 2018 годом – до 379 миллионов долларов.

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