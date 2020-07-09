Украина продолжает сокращать потребление электроэнергии

Наибольшее сокращение потребления произошло в промышленности - на 6,2%, при этом энергопотребление населения увеличилось на 2,9%.

Потребление в Украине электроэнергии в январе-июне 2020 года составило 58,6 миллиарда кВт-ч, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, по итогам шести месяцев наибольшее сокращение произошло в промышленности - на 6,2%, до 24,17 миллиарда кВт-ч. В машиностроительном секторе - на 20%, в транспортном секторе потребление электроэнергии сократилось на 16,4%.

В секторах химической и нефтехимической промышленности наоборот отмечен рост на 16,4%. Энергопотребление населения в первом полугодии увеличилось на 2,9%, до 18,97 кВт-ч.

Также сообщается, что в июне общее потребление электроэнергии в Украине снизилось на 4,4%, до 8,9 миллиарда кВт-ч.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

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