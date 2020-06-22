Требование работать на угле является убийственным для "Центрэнерго" - глава ФГИ

Компания будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко считает неправильным решение Кабинета министров, которым "Центрэнерго" обязали работать на угле.

Читайте такжеКабмин установил приоритетность использования угля на ТЭС

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать "Центрэнерго" закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях "Центрэнерго" будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", - утверждает Сенниченко.

При этом отмечается, что себестоимость киловатт-часа при работе на газу - 83 копейки, в то время как при работе на угле - 1,2 гривни.

Он считает, что выходом из ситуации может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. При этом уголь должен быть исключительно государственным, а не частным.

Читайте такжеКабмин без обсуждения отдал Буславец контроль над аукционами по нефти и сжиженному газу

"Мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не любых отечественных", - написал Сенниченко.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Кабинет министров принял распоряжение о приоритетном использовании отечественного энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец, представляя проект этого решения, сообщила, что в последнее время тепловые электростанции значительно сократили потребление угля и заменили его природным газом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который раньше работал на ДТЭК (один из основных производителей угля в Украине), заявил, что это решение сохранит около 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram