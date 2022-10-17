Такое решение было принято с целью обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину китайским госкомпаниям PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd поручено не перепродавать сжиженный природный газ в Европу и Азию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Распоряжение поступило от Китайской национальной комиссии по развитию и реформам.

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Такое решение было принято с целью обеспечения прохождения Китаем отопительного сезона.

Как пишет издание, пополнение газовых хранилищ странами Европы и рекордно высокие расходы на доставку "снизили привлекательность повторной доставки топлива" из КНР.

Как говорится в материале, решение Китая может усугубить энергетический кризис в регионе в случае холодной зимы.

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 % мировой нефтедобычи).

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

По состоянию на 14 сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти упали до минимума.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

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