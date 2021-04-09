Газ из Катара: "меморандум" не означает "договор"

В результате официального визита президента Владимира Зеленского в Катар был подписан ряд межгосударственных документов и два контракта. Среди них – Меморандум в энергетической сфере, который подразумевает поставки сжиженного газа из Катара в Украину. Но станут ли они реальностью, или так и останутся намерениями?

Офис президента отчитался об «успешных» результатах официального визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Катар. Стороны подписали 13 «важных» межгосударственных документов и два коммерческих контракта, которые, по мнению главы государства, привлекут в украинскую экономику миллиардные инвестиции.

«Я очень рад, что этот визит состоялся. У нас прошла фундаментальная встреча с Эмиром Государства Катар, с премьер-министром Катара, почти со всем правительством этой страны. Наши министры продолжат общение со своими коллегами, ведь Катар заинтересован во многих вещах… В целом, я считаю, что отношения между нашими странами выйдут на новый уровень… Украина очень заинтересована в поставках сжиженного природного газа (LNG), а также в привлечении катарских специалистов к разработке нашего Черноморского шельфа. Мы подписали большой меморандум между нашими государствами, и думаю, что достигнем результата в этом направлении», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Результаты ближневосточных визитов

Это уже второй визит президента Украины на Ближний Восток в текущем году. Ранее он посетил Арабские Эмираты. А в прошлом году съездил в Оман. Правда, прежде Офисом президента озвучивались конкретные суммы возможных инвестиций, а теперь обошлось лишь ожиданием «миллиардных» вливаний.

В этой катарской истории особое внимание привлекает «газовый» меморандум, который, по утверждению ОП, «создаст дополнительные пути для диверсификации внешних источников поставок энергетических продуктов в Украину, в частности, оптимизации источников, маршрутов и способов диверсификации поставок природного газа».

В Минэнерго сообщили, что Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству заключили с Qatar Petroleum – госкомпанией Катара, которая осуществляет нефтегазовую деятельность.

«Сотрудничество в нефтегазовой сфере Украины и Катара - перспективная и важная для нашей страны. Катар является одним из крупнейших производителей газа в мире и имеет ценный опыт и значительные финансовые ресурсы для инвестиций в разведку и добычу газа в Украине. Увеличение собственной добычи газа, диверсификация источников поставок газа соответствует интересам потребителей газа и будет способствовать устойчивому развитию экономики и укреплению энергетической безопасности Украины», - отметил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Меморандум будет действовать в течение трех лет и может быть автоматически продлен на такой же период.

На словах все выглядит «ок». Если не знать, что такое меморандум. Дословно в переводе с латыни - то, о чем нужно помнить, на деловом языке - информационно-справочный документ с изложением взглядов на какой-либо вопрос. То есть, договорились довариваться. Так придет ли в нашу страну катарский LNG?

Фантазии «под газом»

По мнению президента Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаила Гончара, «энергетический» меморандум ни насколько нас не приближает, по сравнению с ситуацией десятилетней давности, к поставкам сжиженного газа из Катара в Украину. И все по одной простой причине: мы не можем самостоятельно обеспечить прием танкеров-газовозов, так как у нас нет терминала в Черном море. И еще один важный момент - Турция не пропускает газовозы через Босфор, из Средиземного в Черное море. Мотивирует Анкара это «вопросом безопасности».

«Хотя аргумент - надуманный. Если аварий и нападений на нефтяные танкеры больше, чем достаточно, то с метановозами такой статистики практически нет. Как мы не пытались решить этот вопрос, но «воз и ныне там»», - рассказал Гончар.

В принципе, по его словам, поставки сжиженного газа из Катара в Украину реальны. Но по другой схеме. Можно воспользоваться действующими терминалами - или турецким, или греческим на побережье Эгейского моря, или польским на Балтике. Технически схема отработана была в 2019-2020 годах, когда в Украину впервые были осуществлены поставки американского сжиженного газа.

«Это было сделано через польский и греческий терминалы. Если уже была поставлена партия американского сжиженного газа, то точно также можно поставить партию катарского газа, или какого-либо другого. Вопрос только в коммерческой целесообразности. И если бы была эта целесообразность, то в Катаре был бы подписан не меморандум, а договор или контракт. Если этого нет, то не понятно, зачем нужно было подписывать меморандум? Раз все состоялось в таком формате, значит, целесообразности в катарских поставках нет. То, что рекламирует Офис президента, - из разряда пиар-акций, чем денно и нощно занимаются на Банковой. Никаких последствий за собой эти действия не несут», - считает эксперт.

Официально целью таких визитов озвучивается привлечение инвестиций в Украину. Но Гончар напоминает, что из Омана и Арабских Эмиратов после поездок украинского президента инвесторы в нашу страну не торопятся.

«Какой-то бизнес заходит в Украину, но каких-то крупных арабских инвестиций в нашу страну нет. И навряд ли они будут. Тут в меньшей мере вопрос их менталитета, хотя и он присутствует. Культура мусульманского бизнеса, этика совсем иная. Но даже если отстраниться от этого, то основное заключается в том, что Ближний Восток смотрит на инвестиционную активность других игроков рынка в Украине. А, по большому счету, больших инвестиций в нашу страну нет. Поэтому Ближний Восток оценивает Украину как рисковую зону для вложений. Мелкие вливание возможны, и они имеют место быть, но они все связаны с торговлей и их бюджеты не из крупных цифр. Как правило, такой мелкий бизнес ведут граждане арабских стран, которые осели в Украине», - отметил эксперт.

Таким образом, по словам Михаила Гончара, происходит лишь демонстрация привлечения инвестиций: «Ну, кто же будет против привлечения инвестиций? Тем более, что все знают – Катар в своем распоряжение имеет колоссальный объем средств… Главное в данной ситуации – преподнести яркую версию сотрудничества, которая будет классно звучать».

«Ритуальные танцы» диверсификации поставок

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко также считает, что меморандум в газовой сфере с Катаром – «ритуальный танец».

«Таких меморандумов можно подписывать множество и с любыми странами, поставляющими сжиженный газ на мировой рынок. Украина может закупать LNG через Польшу, через Балтию, проблем с этим нет. Подписывать ради этого меморандумы? То есть, рассчитывать на этот документ особо не стоит. Думаю, все выглядит следующим образом – президент едет с официальным визитом, так давайте что-нибудь подпишем», - отметил он.

Эксперт напомнил, что таких меморандумов была масса: «При Порошенко по меморандуму и уголь покупали, и сжиженный газ, и еще много чего. И где это все? С моей точки зрения, это больше пиар, чем реальные действия, направленные на то, что будет эффективно для обеспечения Украины дополнительным объемом газа».

Харченко отмечает, что Украина и без того имеет достаточно высокий уровень диверсификации газовых поставок. Кроме того, в мире работает газовый рынок, и никто не будет продавать Украине газ дешевле, чем он стоит на рынке.

«Что бы не происходило на рынке, никто из собственников газовых месторождений не готов жертвовать своими интересами. Было бы странно, если бы Катар, или кто-угодно, занимался благотворительностью. Что бывает, когда продают газ дешевле, чем на рынке, мы хорошо знаем по опыту наших отношений с Россией. Соответственно, у меня нет никаких оснований считать, что еще один меморандум, с Катаром, каким-то образом повлияет на рынок газа в Украине», - отметил Александр Харченко.

Эксперт по налоговому праву и финансовым расследованиям Святослав Дубина, в свою очередь, оценивает визит президента в Катар положительно. Но при этом считает, что за добрыми намерениями должны последовать реальные шаги.

«Иначе это может обернуться против нас и только ухудшить отношения. Конечно, Катар мог бы предложить больший объем инвестиций. Но структура нашей экономики и взаимоотношений пока не позволяют это сделать. Взаимоотношения Украины с Катаром довольно молодые. Товарооборот между странами в прошлом году составил 139 млн долларов. 131 млн долларов из них - это экспорт из Украины, причем сырья (60%)», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, Катар проявляет интерес к рынку газа. Но для реализации крупных инвестиционных проектов Украина должна проявить себя надежным партнером, нацеленным на игру в долгую. Как раз для этого и необходима стратегия развития сотрудничества с Ближним Востоком. А тот факт, что уже третий президент нашей страны, после установления дипломатических отношений с Катаром, прилетает с рабочим визитом в эту страну, демонстрирует этот тренд.

Теплые отношения и личное участие в переговорах как первых лиц государства, так и собственников бизнеса, возможно, являются ключом к успеху Украины на Ближнем Востоке. Но очень важно, чтобы эти взаимоотношения заканчивались не меморандумами, а договорами и практическими действиями.

Нана Черная

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