Анна Бредихина

Украина завершает подготовку к очередному отопительному сезону: коммунальщики проверяют готовность коммунальных сетей стабильно поставлять тепло в дома украинцев. Уже через две-три недели жители многоэтажек начнут проведение традиционного обряда по спусканию воды в батареях своих квартир, что будет означать скорый приход холодов и соответственно - повышенных платежек за коммуналку.

Грядущий отопительный сезон станет особенным

Для многих наших семей отопительный сезон - испытание на прочность финансовых возможностей, поскольку плата за тепло самая «кругленькая» сумма из всех, что ЖЭКи вписывают в квитанции потребителей.

Не смотря на значительное падение доходов граждан из-за продолжающегося экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, теплопловики не будут делать скидки. Ведь в структуре тарифа на тепло более восьмидесяти процентов составляет стоимость газа, которая после длительного снижения вновь начала стремительно повышаться.

Грядущий отопительный сезон станет особенным, так как с 1 августа в Украине заработал конкурентный рынок газа для населения, на котором цену ресурса устанавливает не правительство через госхолдинг «Нафтогаз Украины», а рынок.

Это особенно актуально для граждан, проживающих в частных домах или объединениях совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с автономным газовым отоплением.

В новых условиях правильный выбор поставщика газа позволит экономить до тридцати процентов в платежках за тепло. Ведь, например, в сентябре минимальное по стоимости предложение на национальном рынке составляло 4,4 гривень за кубический метр, а максимальное – 7 гривень за кубометр.

Разница на лицо, так зачем платить больше?

К слову, если быть проворнее и вникнуть в вопрос с поставщиками топлива, можно заключить годовой или квартальный контракт с фиксированной ценой газ, что точно выгоднее, чем покупать газ по фактической цене за текущий месяц.

Тепловики уже получили четкие сигналы о том, что тарифы на свои услуги можно поднимать

Платежки жителей многоэтажек, которых греют коммунальные теплопоставляющие компании, все еще зависят от цен, которые объявляет «Нафтогаз Украины». Традиционно для нашей страны – реформу газового рынка запустили, но в половинчатом виде: до 1 мая 2021 года теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой газовым госхолдингом цене.

Тепловики уже получили четкие сигналы о том, что тарифы на свои услуги можно поднимать, поскольку в августе «Нафтогаз» повысил для них цену газа на треть, а в сентябре еще на 45 процентов - до 4,3 гривень за кубометр без НДС и расходов на транспортировку.

И это еще отопительный сезон не начался! А что же будет дальше?

Рост цен на газ в зимний период – это объективный процесс, которого невозможно избежать. Правда чиновники прогнозируют, что в этом отопительном сезоне цена голубого топлива не будет выше, чем в прошлом году.

Пока тенденция положительная: сентябрьская цена на семь процентов меньше по сравнению с началом года и на 4 процента меньше по сравнению с сентябрем 2019 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что цены на газ вырастут, но они будут самыми низкими за последние пять лет.

Но признаем: точно никто не знает, какие на самом деле будут тарифы на газ и тепло в различных регионах нашей страны в разгар зимы.

Стоит отметить, что прошлый год был особенно напряженными для всего европейского газового рынка из-за окончания транзитного контракта между Украиной и Россией, что провоцировало значительный ценовой рост.

Конечно, наши граждане не могут повлиять на цену газа на европейском и отечественном рынках, но они могут сократить свое потребление энергоресурсов

Новый четырехлетний контракт заключили, напряжение на газовом рынке вместе с ценой спало. Но почему-то правительство год спустя считает своим героическим достижением удержание цен на газ на уровне не выше прошлогоднего, хотя рыночные условия сейчас являются более благоприятными для потребителей.

Запасы газа в украинских газовых хранилищах по состоянию на конец сентября составляют рекордные 27,2 миллиарда кубометров. Еще несколько лет назад страна была счастлива, когда запасы газа на старте отопительного сезона были на десть миллиардов кубометров меньше сегодняшнего показателя.

Конечно, наши граждане не могут повлиять на цену газа на европейском и отечественном рынках, но они могут сократить свое потребление энергоресурсов.

На государственном уровне уже шестой год работает программа «теплые кредиты», которая финансово помогает модернизировать жилье для уменьшения потерь тепла. С ее помощью можно установить индивидуальный тепловой пункт, заменить окна, утеплить многоэтажку, заменить газовый котел в частном доме.

Кроме того, у жителей ОСМД есть дополнительная возможность взять кредит на эти цели в Фонде энергоэффективности, у которого на счету более 2,7 миллиардов гривень.

Модернизация жилого фонда, полный коммерческий учет потребленных калорий тепла, кубометров газа и воды, то есть установка счетчиков учета потребления ресурсов – необходимое условие жизни в современном государстве, стремящемся жить по-европейски.

Стоит задуматься над тем, что с каждым годом все меньше граждан может рассчитывать на поддержку государства при оплате коммуналки.

Серьезный резонанс в обществе вызвал представленный правительством проект государственного бюджета на следующий год, где расходы на субсидии по коммуналке урезали почти на три миллиарда гривень. То есть расходы на компенсацию коммунальных платежей малоимущим гражданам будут на семь процентов меньше, чем в текущем году. И это в год экономического кризиса и падения доходов граждан!

Из этого следует вывод, что в вопросах обеспечения себя теплом, газом, водой и электричеством граждане, скорее всего, могут рассчитывать только на самих себя.

После запуска нового рынка газа каждому под силу разобраться с предложениями от поставщиков этого вида топлива на рынке и выбрать для себя самое выгодное по цене и качеству обслуживанию. Но для этого необходимы решимость и усилия.

Анна Бредихина

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