Кабмин возложит на 'Укрнафту' специальные обязанности по продаже газа, - источники ExPro

Кабинет Министров Украины планирует возложить на ПАО "Укрнафта" специальные обязанности (ПСО) по продаже природного газа собственной добычи для потребителей, которые подпадают под действие этого механизма.

Об этом сообщили источники ExPro в Группе "Нафтогаз" и Министерстве энергетики Украины, отметив, что работа над соответствующим решением продолжается.

"Согласно изменениям, "планируется продлить срок действия ПСО для поставки природного газа бытовым потребителям, операторам газораспределительных систем, поставщику "последней надежды" (ГК "Нафтогаз Украины") и производителям электроэнергии из природного газа еще на год - до 30 апреля 2026 г. включительно".

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Ранее обязанности поставлять газ для социальных категорий потребителей выполняла исключительно НАК "Нафтогаз Украины", но теперь "Укрнафта" также будет обязана продавать природный газ собственной добычи в рамках ПСО по фиксированной цене - 7 420 грн/тыс. куб. м (с НДС).

При этом правительство планирует повысить цену природного газа в рамках ПСО для производителей электроэнергии из природного газа, что позволит уменьшить дисбалансы на рынке. Изменения могут быть такими:

Для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), которые производят электроэнергию в теплофикационном цикле, - с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Для тепловых электростанций (ТЭС) и ТЭЦ, которые производят электроэнергию в конденсационном цикле, - с 10 950 до 16 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Для газотурбинных и газопоршневых установок - с 16 500 до 18 000 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Ранее ряд экспертов призвали правительство принять это решение. По их словам, этот шаг поможет избежать рисков дефицита газа, стабилизировать цены на энергоресурсы и гарантировать бесперебойные поставки для ключевых потребителей.