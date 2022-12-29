Тариф на газ для общежитий установлен на уровне 7 420 гривень с учетом НДС за тысячу кубометров.

Кабинет министров обязал "ГК "Нафтогаз Украины" поставлять газ для нужд общежитий по цене 7,42 гривны за кубометр (с НДС, но без стоимости доставки).

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", соответствующее постановление №1429 правительство приняло 23 декабря.

Согласно документу, с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года включительно "Нафтогаз" осуществляет поставку природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и для целей обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях.

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Тариф на газ для общежитий установлен на уровне 7 420 гривень с учетом НДС за тысячу кубометров (без учета тарифа на услуги по транспортировке природного газа для точки выхода и коэффициента, который применяется в случае заказа мощности на сутки вперед).

"Основное условие поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям – это письменное обращение к "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и предоставление справки, которая подтверждает пребывание на их балансе общежития (и/или другой жилой постройке, в которой постоянно или временно проживают бытовые потребители)", – отмечается в сообщении.

Война в Украине и ситуация с газом:

С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.

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