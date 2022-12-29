Кабинет министров обязал "ГК "Нафтогаз Украины" поставлять газ для нужд общежитий по цене 7,42 гривны за кубометр (с НДС, но без стоимости доставки).
Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", соответствующее постановление №1429 правительство приняло 23 декабря.
Согласно документу, с 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года включительно "Нафтогаз" осуществляет поставку природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и для целей обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях.
Тариф на газ для общежитий установлен на уровне 7 420 гривень с учетом НДС за тысячу кубометров (без учета тарифа на услуги по транспортировке природного газа для точки выхода и коэффициента, который применяется в случае заказа мощности на сутки вперед).
"Основное условие поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям – это письменное обращение к "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и предоставление справки, которая подтверждает пребывание на их балансе общежития (и/или другой жилой постройке, в которой постоянно или временно проживают бытовые потребители)", – отмечается в сообщении.
Война в Украине и ситуация с газом:
С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.
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