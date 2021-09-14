СНБО советует профильным органам поднять максимально возможную цену на рынке "на сутки вперед".

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом утвердил решение СНБО, которое может привести к подорожанию электроэнергии вдвое.

Об этом сообщает Bihus.info.

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Речь идет о решении СНБО, в котором тарифной комиссии НКРЕКП рекомендуется установить максимально допустимые цены на электроэнергию на рынке на уровне максимальной цены электроэнергии, производимой участниками рынка.

СНБО советует профильным органам поднять максимально возможную цену на рынке "на сутки вперед", балансирующем рынке и внутрисуточном рынке до уровня максимальной цены электрической энергии, производимой генерирующими установками объединенной энергетической системы Украины".

Цена электроэнергии произведенной некоторыми "зелеными электростанциями" достигает 8 грн/КВт-ч, а следовательно, как отмечает издание, цена может вырасти вдвое от существующей.

На сегодня максимально допустимые цены, по которым участники рынка могут продавать электроэнергию, достигают 4 грн/КВт-ч в "дневные часы" и 2 грн/КВт-ч в "ночные".

Рынок электроэнергии в Украине: что необходимо знать

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти соглашения проводятся за день до периода покрытия.

2 августа 2021 года на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии - 2578,5 грн за МВт-час.

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном итоге заставляет предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

По состоянию на 31 августа 2021 года электроэнергия в Украине за месяц подорожала на 50%. На внутрисуточном рынке стоимость электричества за месяц выросла на 70%.

Автор: Елена Коваленко