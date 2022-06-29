Спрос на российскую нефть обеспечивают в основном покупатели из стран Азии.

Рыночная цена российской нефти марки Urals выросла на $15 и достигла отметки в $90 за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, спрос на российскую нефть обеспечивают в основном покупатели из стран Азии. Также в последнее время появилось много небольших торговых домов, желающих вести дела с Россией, что помогает сохранить потоки нефти в Азиатский регион.

Рыночная цена нефти не учитывает дисконты, с которыми сейчас продается Urals. Дисконты достигают до 30% от рыночной цены из-за нежелания многих трейдеров иметь дело с ресурсами из страны-агрессора.

Как пишет издание, спрос на российскую нефть в азиатском регионе сохраниться даже в случае введения, в качестве санкций, потолка цены (price cap) на Urals.

Отказ от российской нефти:

Война в Украине и санкции против России привели к тому, что многие западные покупатели российской нефти, такие как Shell, прекратили новые спотовые закупки. Нефтепереработчики в Европе все меньше хотят перерабатывать российскую нефть.

Отмечается, что это уже подорвало российский экспорт, хотя закупки Индией и Турцией частично компенсировали недостаток. Продажи в Китай также продолжаются.

Согласно плану отгрузки, объемы "Роснефти" и "Газпром нефти" в апреле составили 29 млн баррелей, или почти 1 млн баррелей в сутки, что составляет более 40% от общего объема экспорта сырой нефти марки Urals из западных портов России в апреле.

13 апреля международное энергетическое агентство заявило, что поставки российской нефти могут сократиться на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с маем.

14 апреля 2022 года стало известно о том, что мировые трейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая

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