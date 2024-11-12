Отмечается, что Китай и Индия импортируют прямогонный мазут и ВГО как дешевую альтернативу нефти Urals.

Индия и Саудовская Аравия стали основными покупателями российского мазута и вакуумного газойля (ВГО) в октябре. Общий объем экспорта снизился на 3% по сравнению с сентябрем и составил около 4,15 млн метрических тонн.

Издание Reuters пишет, что с тех пор как в феврале 2023 года вступило в силу полное эмбарго Европейского союза на российские нефтепродукты, основным направлением поставок российского мазута и ВГО стали страны Азии.

Так, отгрузка в Саудовскую Аравию сократились в октябре на 9% в месячном исчислении до 0,65 млн тонн на фоне падения спроса в связи с окончанием летней жары. При этом поставки в Индию выросли на 56% до 0,51 млн тонн, в то время как поставки в Китай сократились на 35% до 0,47 млн тонн.

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Китай и Индия импортируют прямогонный мазут и ВГО в качестве более дешевой альтернативы нефти Urals в сырьевой пул своих НПЗ.

Тем временем Китай планирует пересмотр налогов, что приведет к росту затрат и может снизить спрос на импортный мазут. Пересмотр налога окажет дополнительное давление на независимые китайские нефтеперерабатывающие предприятия, которые обычно используют мазут в качестве альтернативы сырой нефти для переработки.

Танкеры с примерно 0,5 миллионами тонн тяжелых нефтепродуктов из российских портов находятся в пути, указывая в качестве пункта назначения Сингапур, но некоторые из этих грузов могут оказаться и в Китае

В октябре Россия отправила около 220 000 тонн мазута в Фуджейру, ОАЭ, третий по величине бункерный порт в мире. Почти 200 000 тонн ВГО и мазута из российских портов в октябре отправились для перевалки с судна на судно в районе Греции. Большая часть этих грузов предназначена для Азии

Экспорт нефти из России - последние новости

8 ноября издание Bloomberg писало, что сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов увеличивает экспорт нефти, хотя добыча впервые с февраля превысила целевой уровень ОПЕК+. Поставки сырой нефти из России выросли до максимума за последние три месяца после того, как НПЗ проводят сезонное техническое обслуживание.

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