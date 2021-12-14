Снижение импорта, очевидно, приведет к увеличению потребления угля теплоэлектростанциями.

Импорт электроэнергии из Беларуси в Украину уменьшился в 15 раз, до 60 МВт в час.

Об этом свидетельствуют данные оператора объединенной энергосети – государственной компании "Укрэнерго".

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До этого с конца ноября до 12 декабря объемы импорта электроэнергии в торговую зону Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) достигали до 900 МВт-ч каждый час.

По состоянию на 11 часов сегодня импорт из Беларуси составил 60 МВт в час, экспорт в Польшу – 140 МВт, экспорт в Венгрию – 241 МВт, экспорт в Румынию – 132 МВт, экспорт в Словакию – 99 МВт.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале отметил, что импорт белорусской электроэнергии приостановила компания "Тет Групп" экс-коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко.

По его словам, такое снижение импорта, очевидно, приведет к увеличению потребления угля теплоэлектростанциями.

Импорт электроэнергии:

По данным "Укрэнерго", в ноябре 2021 года импорт электроэнергии составил 1,8% от общего потребления.

Сейчас около 60% электрической энергии в Украине производят атомные электростанции. Из-за нехватки угля на складах тепловых электростанций их производство упало и теперь обеспечивает около 28% потребляемой электрической энергии.

Автор: Анна Бредихина