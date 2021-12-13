При этом по сравнению с ноябрем 2020 года цена на электричество выросла вдвое.

Средневзвешенная цена на электроэнергию в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за месяц выросла на 17,1%, до 3 144 грн за МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Оператор рынка".

"Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на РСВ в ноябре 2021 года составляет 3 143,8 грн/МВт-ч (без НДС). В сравнении с октябрем этого года цена выросла на 17,14%, с ноябрем 2020 года - в два раза", - сообщили в компании.

Кроме того, в ноябре 2021 года на РСВ и внутрисуточном рынке в торговой зоне "ОЭС Украины" наблюдался дефицит предложений. При этом спрос по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 16,28%, а если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года - на 31,32%.

В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в ноябре 2021 года наблюдался дефицит предложений преимущественно в часы вечернего максимума. Спрос на РСВ в Бурштынском острове увеличился на 15,23% по сравнению с предыдущим месяцем и почти вдвое, если сравнивать с ноябрем 2020 года.

Цена на электроэнергию: что необходимо знать

Рост цен на оптовом рынке электроэнергии сильнее всего влияет на промышленные предприятия, ведь делает их продукцию на международных рынках неконкурентоспособной.

Читайте такжеТарифы будут "нормальные": Зеленский исключает массовые отключения света и теплаПовышение стоимости электроэнергии в конечном итоге заставляет предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство - 80%. В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной - 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия - следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти соглашения проводятся за день до периода покрытия.

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Автор: Анна Бредихина