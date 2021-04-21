Хакеры уже опубликовали чертежи предположительно нового ноутбука.

Российская хакерская группировка REvil (известна также как Sodinokibi) похитила данные тайваньской компании Quanta. Это один из ключевых подрядчиков компании Apple, который производит преимущественно ноутбуки MacBook.

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Как сообщает South China Morning Post, на своих площадках в даркнете хакеры утверждают, что похитили чертежи с серверов Quanta, но компания не проявила интереса по поводу оплаты выкупа за похищенные данные.

В Quanta подтвердили факт хакерской атаки, но не уточнили, какие данные были украдены и в каком объеме. Утверждается, что специалисты компании работают с правоохранителями и внешними экспертами в связи с кибератаками на «небольшое количество серверов Quanta». Подчеркивается, что это не оказало влияния на бизнес-деятельность компании.

Тем временем хакеры уже опубликовали чертежи предположительно нового ноутбука – 15 изображений, подробно описывающих компоновку нового устройства. Разработка совсем новая, датирована мартом 2021 года.

Сейчас REvil пытается надавить на Apple, угрожая слить в сеть еще больше данных. Хакеры требуют за украденную информацию выкуп в 50 миллионов долларов, который должен быть уплачен до 1 мая.

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Автор: Дмитрий Захаров