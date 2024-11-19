В "Укрэнерго" заявили, что отключения света пока не отменяются.

В среду, 20 ноября 2024 года, в Украине будут продолжаться веерные отключения электроэнергии. "Укрэнерго" сообщает, что в течение дня (с 6:00 до 22:00) будет действовать одна очередь отключений.

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование", - говорится в публикации в Telegram.

Кроме того, в энергетической компании напомнили о необходимости "экономного" потребления электроэнергии.

Видео дня

Другие новости об отключениях света

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине изменили условия начисления субсидии при отключениях света. Это касается отдельных категорий граждан. В частности, если домохозяйство из-за веерных отключений употребило меньше электроэнергии, то субсидия или льгота не будет уменьшаться.

Изменения касаются и тех, кто хочет использовать альтернативные источники энергии.

Кроме того, в Politico поделились тревожным прогнозом на зиму для Украины. Сообщается, что отключения могут продолжаться и до 20 часов в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: