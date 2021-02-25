Из выставленных на аукционе 389 675 МВт/ч электроэнергии, "Укрзализныця" приобрела 25% этого объема.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) вчера, 24 февраля, впервые купила электроэнергию напрямую у ее производителя - государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления УЗ Владимира Жмака.

"Укрзализныця" 24 февраля впервые осуществила закупку электроэнергии у производителя - государственной энергогенерирующей компании "НАЭК "Энергоатом" через собственную дочернюю компанию-поставщика "Энерго Сбыт Транс", - цитирует пресс-служба слова Жмака.

По его словам, из выставленных на аукционе 389 675 МВт/ч электроэнергии, УЗ приобрела 25% этого объема.

"За неделю мы сможем сказать, какова наша экономия благодаря осуществленной закупке, но уже уверяю, что цифры впечатляют", - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

"Укрзализныця" в 2020 году на прозрачных аукционах закупила 250 тысяч тонн дизельного топлива и сэкономила на этих закупках почти 1 миллиард гривень.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец