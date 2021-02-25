Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) вчера, 24 февраля, впервые купила электроэнергию напрямую у ее производителя - государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом".
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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления УЗ Владимира Жмака.
"Укрзализныця" 24 февраля впервые осуществила закупку электроэнергии у производителя - государственной энергогенерирующей компании "НАЭК "Энергоатом" через собственную дочернюю компанию-поставщика "Энерго Сбыт Транс", - цитирует пресс-служба слова Жмака.
По его словам, из выставленных на аукционе 389 675 МВт/ч электроэнергии, УЗ приобрела 25% этого объема.
"За неделю мы сможем сказать, какова наша экономия благодаря осуществленной закупке, но уже уверяю, что цифры впечатляют", - подчеркнул он.
Что этому предшествовало
- "Укрзализныця" в 2020 году на прозрачных аукционах закупила 250 тысяч тонн дизельного топлива и сэкономила на этих закупках почти 1 миллиард гривень.
Справка УНИАН
- "Укрзализныця" является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству.
- Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
- Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.
- По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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