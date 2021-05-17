Постановление Кабмина не касается премиального топлива, сообщают в Министерстве.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины опубликовали разъяснение по установлению максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо.

Читайте такжеКабмин ввел госрегулирование цен на топливоОно опубликовано на странице министерства в Facebook.

Указывается, что постановление Кабмина не касается премиального топлива.

Действие данного постановления распространяется на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, которые имеют существенную социальную значимость, а именно: бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначение (маркировка) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), которая предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум сегмента по более высокой цене чем социально значимое топливо", - говорится в сообщении.

Регулирование цен на топливо: что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

Основная причина роста цен на АЗС - рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с 62 долл./ бар. до 69 долл./ бар., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.

11 мая 2021 года Кабинет Министров Украины обязал сети АЗС предупреждать о повышении цен на бензин и дизтопливо на 1% и выше за 20 дней.

14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо. Согласно документу, установлены уровне торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина - не выше 5 грн за литр.

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Автор: Людмила Жерновская