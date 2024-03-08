МАГАТЭ выражает серьезную обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под полный контроль Украины.

Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Украины в Facebook, совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям в Украине.

Отмечается, что документ призывает РФ к срочному выводу всего несанкционированного персонала, включая военных, с ЗАЭС и к немедленному возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины. Это необходимо для обеспечения ее безопасной и надежной эксплуатации.

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"Российская Федерация открыто демонстрирует враждебность к Агентству и сознательно подрывает доверие к системе нераспространения. Поддерживая сегодня разработанную Украиной резолюцию, страны пошлют четкий сигнал России прекратить свою незаконную деятельность. Голос за эту резолюцию демонстрирует преданность МАГАТЭ и необходимость возвращения безопасности на крупнейшую атомную электростанцию Европы. Ведь будущее развитие атомной энергетики в мире может остановить даже любая незначительная авария на Запорожской АЭС", - отметил глава украинской делегации министр энергетики Герман Галущенко.

Кроме того, в принятом документе выражается серьезная обеспокоенность нестабильным состоянием ядерной безопасности и защищенности на ЗАЭС, особенно отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке, пробелами в проведении планово-предупредительных работ, отсутствием надежных цепей поставок, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установлением противопехотных мин в буферной зоне между внутренним и внешним периметром установки.

Запорожская атомная электростанция: что известно

21 февраля в "Укрэнерго" сообщили, что после обстрела россиян была повреждена линия, которая обеспечивала энергопитание Запорожской АЭС .

4 марта глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что в Украине уровень угрозы аварии на временно захваченной российскими оккупантами ЗАЭС оценивается в 7-8 баллов по десятибалльной шкале .

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