Руководство ОВА пожаловалось на недостаточность лимитов и неравномерное распределение нагрузки в области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил компании ДТЭК "Одесские электросети" справедливо распределять электроэнергию в Одесской области и упорядочить графики отключений.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации, 12 января Галущенко посетил Одесскую область.

"Министр дал поручение ДТЭК справедливо распределять электроэнергию как в Одессе, так и по всем районам и громадам области, а также упорядочить графики отключения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в разговоре с Галущенко начальник Одесской ОВА Максим Марченко затронул все проблемные вопросы, которые сейчас есть в секторе энергообеспечения региона. В частности, отметил недостаточность лимитов электроэнергии для области и неравномерности распределения нагрузки.

Также он акцентировал внимание на необходимости улучшения работы call-центра, чтобы в критические и аварийные периоды отключения электроэнергии потребители могли оперативно дозвониться до операторов ДТЭК и оставить заявку.

"Что тем самым не нагнетать социальную напряженность среди населения", - отметили в ОВА.

Марченко также договорился с Галущенко о предоставлении гуманитарной помощи Одесской области от международных партнеров Минэнерго: поставка различной мощности генераторов, особенно силовых, для объектов критической инфраструктуры.

Также министр энергетики вручил государственные награды энергетикам Одесской области, которые проявили высокий профессионализм, личное мужество и самоотверженность при выполнении мероприятий по восстановлению разрушенных объектов энергетики в результате ракетных ударов врага и обеспечения электроснабжения не только на территории Одесской области, а и во многих других регионах Украины.

Ситуация с электроснабжением в Одесской области: детали

"Укрэнерго" дала соответствующую команду ДТЭК, чтобы накануне Нового года и во время праздника жители области имели доступ к электричеству.

В течение выходных, 14-15 января 2023 года в Украине должна улучшиться ситуация с электроэнергией. Это связано с ожидаемым потеплением, которое позволит уменьшить объемы отключений.

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