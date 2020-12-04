Маас отметил, что Берлин считает санкции США против "Северного потока-2" неправомерными и не собирается менять свою позицию по этому поводу.

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сомневается, что позиция США в отношении "Северного потока-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

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"Мы не питаем иллюзий. Между республиканцами и демократами в этом вопросе почти нет расхождений. Но и тут новая тональность и другая форма противостояния поможет продвинуться вперед", — сказал он.

Маас отметил, что Берлин считает санкции США против "Северного потока-2" неправомерными и не собирается менять свою позицию по этому поводу. Министр добавил, что понимает экономический аспект позиции Штатов, которые хотят поставлять в страны Евросоюза сжиженный газ.

"С политической точки зрения мы смотрим на ситуацию иначе, чем США: мы не ставим себя в зависимость от кого-либо посредством "Северного потока-2", — заявил Маас.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Ввиду санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года В СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

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Автор: УНИАН