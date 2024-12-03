Газодобывающие компании требуют диалога с НКРЭКУ относительно тарифов на транспортировку газа

Ассоциация обратила внимание на отсутствие необходимой информации в обосновании проекта, что затрудняет понимание ключевых параметров новых тарифов.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины обратилась к НКРЭКУ с запросом об организации встречи для обсуждения новых тарифов на транспортировку газа на 2025-2029 годы. Проект постановления, одобренный Нацкомиссией 13 ноября 2024 года, предусматривает значительное увеличение тарифов для точек входа и выхода газа в Украине.

В письме к Регулятору Ассоциация подчеркнула важность стабильной работы газотранспортной системы и рассказала о последствиях роста расходов.

"... Любое увеличение расходов для добытчиков автоматически приведет к наращиванию стоимости природного газа для конечного потребителя", - отметили газодобытчики.

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Ассоциация также обратила внимание на отсутствие необходимой информации в обосновании проекта, что затрудняет понимание ключевых параметров новых тарифов. В этом контексте вспомнили Регламент ЕС 2017/460 от 16.03 2017 г., который обязывает операторов газотранспортных сетей публиковать информацию о тарифах - это позволяет участникам рынка понять, как определяют цены на транспортировку газа.

"В обосновании к Проекту Постановления фактически отсутствует какая-либо информация/показатели в соответствии со статьей 30 Регламента. В свою очередь, это не дает заказчикам услуг транспортировки даже на поверхностном уровне ознакомиться с информацией и показателями, которые были использованы для расчета тарифов в Проекте Постановления", - подчеркивают в Ассоциации.

Также Ассоциация отмечает, что НКРЭКУ не планирует проводить открытые обсуждения этого проекта, ссылаясь на постановления, регулирующие вопросы тарифов во время военного положения и защиты информации о критической инфраструктуре.

Ассоциация призывает НКРЭКУ учесть ее замечания и организовать конфиденциальную встречу с участием ключевых игроков рынка газа для обсуждения основных показателей работы газотранспортной системы, влияющих на тарифы.

"Ассоциация обращается к НКРЭКУ с просьбой организовать непубличную, конфиденциальную встречу с участием ключевых субъектов рынка природного газа, таких как НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", Оператора ГТС и Ассоциации", - отмечают в организации.

Напомним, народный депутат и председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию формирования цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги Алексей Кучеренко также требует раскрыть подробности формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины". Он направил соответствующий депутатский запрос председателю НКРЭКУ.