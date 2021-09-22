Проблема нехватки газа во время отопительного сезона может затронуть всю Европу.

Повышая цены на газ, Россия пытается диктовать Европе свои условия.

Такое мнение в эфире Радио НВ высказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году Павел Кухта.

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"Россияне пытаются поставить Европу в стойло. Они завысили цены на газовом рынке Европы до невиданных ранее цифр. Если сравнить цену с прошлым сентябрем — это плюс 1300%", - отметил эксперт.

Кухта отметил, что россияне не заполнили хранилища газа, которые европейцы им продали, чтобы "Газпром" поддерживал энергетическую безопасность Европы зимой.

"Европейцы и американцы им доверились, пошли навстречу россиянам, сдав частично наши интересы, а россияне в ответ сделали так, как они всегда делали. Думаю, для западного мира это должно быть жестким уроком, холодным душем", отметил эксперт.

Экономист отметил, что Украине необходимо искать союзников в Европейском Союзе.

"Союзников против России у нас там будет много. Особенно после того, что произойдет зимой. Подсчеты, которые делают европейские газовики, говорят о том, что газ закончится до конца отопительного сезона", - отметил эксперт.

По словам экономиста, проблема нехватки газа во время отопительного сезона может затронуть всю Европу.

"Вся Европа сидит и думает, хватит ли им газа в отопительный сезон или с марта у них кто-то начнет замерзать. Если мы к этому привыкли, то у них такого не было как минимум с кризиса 2009 года. Но тот кризис касался только восточноевропейских стран. А сейчас он будет касаться даже таких стран, как Испания и Италия", — отметил экономист.

Как менялась цена:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.

В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.

10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.

Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.

14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.

15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.

На 20 сентября цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 900 долл. за тысячу кубометров.

Автор: Елена Коваленко