Повышая цены на газ, Россия пытается диктовать Европе свои условия.
Такое мнение в эфире Радио НВ высказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, исполняющий обязанности министра экономики в 2020 году Павел Кухта.
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"Россияне пытаются поставить Европу в стойло. Они завысили цены на газовом рынке Европы до невиданных ранее цифр. Если сравнить цену с прошлым сентябрем — это плюс 1300%", - отметил эксперт.
Кухта отметил, что россияне не заполнили хранилища газа, которые европейцы им продали, чтобы "Газпром" поддерживал энергетическую безопасность Европы зимой.
"Европейцы и американцы им доверились, пошли навстречу россиянам, сдав частично наши интересы, а россияне в ответ сделали так, как они всегда делали. Думаю, для западного мира это должно быть жестким уроком, холодным душем", отметил эксперт.
Экономист отметил, что Украине необходимо искать союзников в Европейском Союзе.
"Союзников против России у нас там будет много. Особенно после того, что произойдет зимой. Подсчеты, которые делают европейские газовики, говорят о том, что газ закончится до конца отопительного сезона", - отметил эксперт.
По словам экономиста, проблема нехватки газа во время отопительного сезона может затронуть всю Европу.
"Вся Европа сидит и думает, хватит ли им газа в отопительный сезон или с марта у них кто-то начнет замерзать. Если мы к этому привыкли, то у них такого не было как минимум с кризиса 2009 года. Но тот кризис касался только восточноевропейских стран. А сейчас он будет касаться даже таких стран, как Испания и Италия", — отметил экономист.
Как менялась цена:
- С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.
- В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.
- 1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб.
- В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.
- 10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.
- Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров. Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного 13 сентября, достигла 23 грн за кубометр.
- 14 сентября 2021 года цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд.
- 15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.
- Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, Цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме.
- На 20 сентября цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 900 долл. за тысячу кубометров.