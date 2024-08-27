Ресурса может оказаться недостаточно, если произойдет что-то неожиданное.

Европейские хранилища газа заполнены, а региональный спрос снижается до уровня, невиданного с начала 1980-х годов. Однако цены остаются заоблачно высокими, недавно достигнув восьмимесячного пика, пишет Bloomberg.

Отмечается, что сейчас объем газа выглядит достаточным. Однако ресурса может оказаться недостаточно, если произойдет что-то неожиданное, например, резкое похолодание или перебои с поставками из России. И никто не может гарантировать, что этого не произойдет.

"Глядя на количество газа, которое Европа закачала в подземные хранилища для использования зимой 2024-25 годов, все выглядит хорошо. Заполнение хранилищ достигло уровня 90% от общей мощности по состоянию на 19 августа, за 10 недель до официального срока – 1 ноября. Теоретически, этого должно быть достаточно, чтобы смягчить сезонный рост спроса. Но если присмотреться внимательнее, то есть причины быть осторожными", – говорится в публикации.

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Первая причина – значительная часть накопления запасов состоялась очень рано весной в результате выше средних температур прошлой зимы. С тех пор избыток начал уменьшаться, поскольку Европа не смогла привлечь грузы сжиженного природного газа такими же темпами, как в 2022 и 2023 годах. Преимущество СПГ заключается в том, что газ переохлаждается и перерабатывается для загрузки на танкеры. Европа может покупать его из любой точки мира, компенсируя потерю поставок российского трубопроводного газа.

По словам журналистов, в 2022 и 2023 годах Европа купила много СПГ, опередив азиатских импортеров и получив выгоду от снижения спроса в Китае. Но в этом году Европа столкнулась с более жесткой конкуренцией. Как результат, европейский импорт СПГ этим летом был на 15%-25% ниже аналогичных периодов предыдущих двух лет.

Во-вторых, Европа вошла в предыдущие две зимы, имея у своих берегов по меньшей мере несколько десятков судов для СПГ, которые служили дополнительными хранилищами. Маловероятно, что этой зимой регион будет пользоваться этими плавучими запасами, учитывая, что арбитраж между азиатскими и европейскими ценами на СПГ пока предпочитает потоки, идущие на восток, а не на запад, пишут авторы.

Отмечается, что Европа будет иметь достаточно газа, если все пойдет по плану. Если зима будет нормальной или даже теплее, чем обычно, и ничего не сломается, то текущих запасов будет достаточно. При таком сценарии европейские цены на природный газ могут значительно упасть к Рождеству или в начале января, когда треть сезона уже будет позади. Сейчас европейские цены на газ составляют 40 евро за МВт-ч, а возможно падение до 30-25 евро.

Что может пойти не так

Во-первых, может вытереться погода. В течение последних двух лет явление Эль-Ниньо, которое вызвало повышение глобальной температуры, помогло уменьшить влияние энергетического кризиса на континенте. Но метеорологи говорят, что противоположный погодный тренд, который называется Ла-Нинья, вероятно, будет доминировать с октября или ноября. Если так, то Европа может столкнуться с нормальной или даже более холодной зимой.

Вторая угроза исходит от России. Европа все еще покупает российский природный газ, в частности, через трубопровод, который проходит через Украину. Австрия, Словакия, Венгрия и Италия все еще в значительной степени зависят от Москвы в поставках газа. Неизвестно, продолжится ли этот поток, когда в конце 2024 года закончится срок действия ключевого контракта на транзит газа через Украину.

"Заберите этот газ, и нынешние европейские запасы газа уже не будут выглядеть достаточными... Если все пойдет хорошо, Европа будет иметь достаточно газа, и при таком сценарии цены должны снизиться до Рождества. Но этого будет недостаточно, если что-то пойдет не так", – указано в публикации.

Ситуация с газом в Европе

Службы безопасности семи стран Европы сообщили о возможных диверсиях со стороны РФ на энергетических объектах Норвегии, которая сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Европе. Известно, что в других странах также наблюдался риск российских диверсий.

Летом 2024 года европейские трейдеры используют лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине. Российские атаки повысили риски, лишив разрушенную войной страну мизерных доходов.

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