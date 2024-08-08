"Газпром" заявил, что транзит газа через Украину продолжается, но объемы падают.

Европейские цены на природный газ возобновили рост, торгуясь на самых высоких уровнях этого года. Участники рынка следят за транзитом российского топлива через Украину, учитывая ситуацию в Курской области России, пишет Bloomberg.

Отмечается, что базовые фьючерсы выросли на 2,6%, до почти 39 евро за мегаватт-час. Это является самым высоким показателем с декабря. В то же время Россия объявила чрезвычайное положение в Курской области на границе с Украиной, поскольку боевые действия продолжаются после вторжения ВСУ в район, где находится ключевой пункт приема газа.

По данным агентства, в настоящее время потоки природного газа через Украину продолжают поступать, хотя и на самых низких уровнях этого года. Трейдеры сосредоточены на развитии событий на пограничной станции "Суджа", которая является частью последнего трубопроводного маршрута в Европу через Украину.

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Российский экспортер ПАО "Газпром" заявил, что в четверг транзит через пункт приема "Суджа" установлен на уровне 37,3 млн кубометров в сутки. Небольшое снижение связано с уменьшением количества запросов от клиентов, говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Журналисты отмечают, что срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину истекает в конце года. Однако внезапное и более раннее прекращение поставок станет шоком, поскольку некоторые страны Центральной Европы зависят от российского ресурса.

Этим летом европейский рынок газа был нестабильным, поскольку жаркая погода в некоторых частях Азии и Европы повысила спрос и усилила конкуренцию за грузы на фоне проблем с поставками в других странах мира. С начала апреля фьючерсы на газ выросли примерно на 40%.

"Жара" в Курской области РФ

По состоянию на 8 августа украинские силы продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ в рамках операции на российской территории. Российские источники указывают, что украинские силы пытаются продвинуться вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново. Накануне в Курской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации.

7 августа цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня с начала года. Причиной резких изменений на рынке стало сообщение о том, что украинские войска захватили ключевой пункт транзита газа в российской Судже.

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