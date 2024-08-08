Европейские цены на природный газ возобновили рост, торгуясь на самых высоких уровнях этого года. Участники рынка следят за транзитом российского топлива через Украину, учитывая ситуацию в Курской области России, пишет Bloomberg.
Отмечается, что базовые фьючерсы выросли на 2,6%, до почти 39 евро за мегаватт-час. Это является самым высоким показателем с декабря. В то же время Россия объявила чрезвычайное положение в Курской области на границе с Украиной, поскольку боевые действия продолжаются после вторжения ВСУ в район, где находится ключевой пункт приема газа.
По данным агентства, в настоящее время потоки природного газа через Украину продолжают поступать, хотя и на самых низких уровнях этого года. Трейдеры сосредоточены на развитии событий на пограничной станции "Суджа", которая является частью последнего трубопроводного маршрута в Европу через Украину.
Российский экспортер ПАО "Газпром" заявил, что в четверг транзит через пункт приема "Суджа" установлен на уровне 37,3 млн кубометров в сутки. Небольшое снижение связано с уменьшением количества запросов от клиентов, говорят люди, знакомые с этим вопросом.
Журналисты отмечают, что срок действия соглашения о транзите российского газа через Украину истекает в конце года. Однако внезапное и более раннее прекращение поставок станет шоком, поскольку некоторые страны Центральной Европы зависят от российского ресурса.
Этим летом европейский рынок газа был нестабильным, поскольку жаркая погода в некоторых частях Азии и Европы повысила спрос и усилила конкуренцию за грузы на фоне проблем с поставками в других странах мира. С начала апреля фьючерсы на газ выросли примерно на 40%.
"Жара" в Курской области РФ
По состоянию на 8 августа украинские силы продвинулись на 10 километров вглубь Курской области РФ в рамках операции на российской территории. Российские источники указывают, что украинские силы пытаются продвинуться вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново. Накануне в Курской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации.
7 августа цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня с начала года. Причиной резких изменений на рынке стало сообщение о том, что украинские войска захватили ключевой пункт транзита газа в российской Судже.