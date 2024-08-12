Постоянные российские атаки на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа.

Летом 2024 года европейские трейдеры используют лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине. Российские атаки повысили риски, лишив разрушенную войной страну мизерных доходов, пишет Financial Times.

Отмечается, что Украина имеет крупнейшие подземные хранилища в Европе и в прошлом году предоставила компаниям ЕС ценное пространство для хранения избыточного газа накануне зимы. Но объемы европейского газа в июне и июле составляли лишь десятую часть ресурса, который хранился год назад. Это связано с весенними атаками РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, включая сооружения для хранения газа. "Постоянные российские атаки на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа", – заявил руководитель отдела торговли континентальной Европой энергетической группы Axpo сказал Марко Заальфранк.

По словам журналистов, газохранилища в ЕС могут вместить максимум около 100 миллиардов куб. м природного газа по сравнению с годовой потребностью в блоке от 350 до 500 миллиардов куб. м в зависимости от погоды и других условий. В прошлом году Украина предложила около 10 млрд куб. м дополнительных хранилищ, а европейские предприятия хранили более 2 млрд куб. м в преддверии зимних месяцев. Киев предлагал низкие тарифы на хранение.

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Но в этом году закачка была незначительной, даже если хранилища ЕС заполнены на 86% – это самый высокий уровень этого года, согласно данным Gas Infrastructure Europe. По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили лишь 15,4 млн кубометров и 51,9 млн кубометров по сравнению со 102,7 млн кубометров и 586,6 млн кубометров в аналогичные месяцы прошлого года.

Авторы подчеркивают, что газовые резервуары расположены глубоко под землей, что защищает их от ударов. Однако повреждение наземных объектов, используемых для закачки газа во внехранилищах, является значительным риском, о котором волнуются трейдеры: "Главная проблема заключается не в потере газа, а в невозможности отобрать его, когда это нужно и нужно", – объясняет Заальфранк

Государственная энергетическая компания "Нафтогаз" сообщила, что в марте и апреле было совершено несколько атак на наземную инфраструктуру. Однако относительно закачки и отбора газа, "нет никаких проблем".

Украина стремится, чтобы европейские трейдеры продолжали использовать ее газовую инфраструктуру. Это приносит ценный доход разрушенной войной экономике. Однако, "если не будут введены дополнительные стимулы для парковки газа в Украине, трудно предсказать", как европейские трейдеры вернутся, заявила руководитель европейского ценообразования на газ в Argus Наташа Филдинг.

В прошлом году ЕС провел переговоры с банками о предоставлении страхования для покрытия рисков, но с тех пор они провалились. Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что увеличение атак усложнило такие рассуждения. Украина может заработать около 200 миллионов евро от европейских трейдеров, которые хранят газ, но встречная гарантия должна достичь 1 миллиарда евро: "Если вы хотите поддержать Украину, просто дайте им 1 миллиард евро", – сказал чиновник.

Наращивание запасов газа в украинских хранилищах ускоряется в летние месяцы, когда цены на газ дешевые по сравнению с другими сезонами. Трейдеры потом продают его, когда цены растут. Обычно это происходит в зимние месяцы, когда спрос на отопление повышает спрос на природный газ.

В прошлом году разница часто превышала 20 евро за мегаватт-час летом, но в этом году она составляла лишь около 5 евро/МВт-ч: "Разница в цене недостаточно привлекательна, чтобы оправдать риск закачки газа в зону боевых действий", – подчеркнул Заальфранк из Axpo.

Энергетические новости

Европейские цены на природный газ возобновили рост, торгуясь на самых высоких уровнях этого года. Участники рынка следят за транзитом российского топлива через Украину, учитывая ситуацию в Курской области России.

Ранее УНИАН писал, что транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину по-прежнему функционирует. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко после сообщений о боевых действиях на газотранспортной станции "Суджа".

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