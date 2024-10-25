Европейские депутаты осудили военные действия Азербайджана против Армении.

Европейский парламент принял резолюцию, которой осудил ситуацию с правами человека в Азербайджане и призвал ЕС прекратить свою газовую зависимость от Баку. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Европейский парламент утверждает, что в Азербайджане систематически нарушаются права человека. Европейские депутаты также осудили военные действия Азербайджана против Армении:

"Ссылаясь на постоянные нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличение импорта газа из Азербайджана в ЕС может быть компенсировано импортом российского газа со стороны Баку, депутаты Европарламента призывают положить конец зависимости ЕС от экспорта газа из Азербайджана".

Европарламент также призвал Еврокомиссию приостановить действие меморандума 2022 года о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики между ЕС и Азербайджаном.

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В резолюции отмечается, что любое будущее соглашение о партнерстве между ЕС и Азербайджаном должно быть обусловлено освобождением политических заключенных, проведением правовых реформ, улучшением общей ситуации с правами человека в стране, а также готовностью к мирным переговорам с Арменией.

Транзит газа в ЕС

В сентябре сообщалось, что Азербайджан договаривался с Кремлем о поставках российского газа через Украину. Тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "мы находимся в контакте с обеими странами и видим, что есть почва для серьезного продвижения".

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