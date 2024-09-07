По словам Алиева, "мы находимся в контакте с обеими странами и видим, что есть почва для серьезного продвижения".

Азербайджан договаривается с Кремлем о поставках российского газа через Украину. Об этом во время выступления на Международном форуме в Черноббьо заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает портал главы Азербайджанской республики.

Он отметил, что, учитывая, что вместе с Россией и Украиной "мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне".

"Сегодня мы считаем наши отношения с Россией и Украиной очень хорошими. Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании. Думаю, мы можем сыграть определенную роль с учетом прагматичности этих отношений. Мы еще никогда не инициировали этого. Я знаю, что есть много других желающих принять участие в этом. Но если потребуется наше участие, мы готовы", - заверил Алиев. Видео дня

По его словам, Москва, Киев и европейские институты "обратились к нам в связи с продолжением транзита газа по территории Украины".

"Несколько месяцев мы прилагаем большие усилия для того, чтобы прийти к общему знаменателю. Известно, что если транзит остановится, а это придется на декабрь, несколько стран Европейского Союза столкнутся с серьезными трудностями с физической доступностью природного газа. Мы просто хотим поддержать эти страны и Украину, потому что если транзит газа остановится, то газораспределительная система Украины будет полностью парализована", - считает президент Азербайджана.

В то же время он выразил "определенный оптимизм", потому что "в этом контексте мы находимся в контакте с обеими странами и видим, что есть почва для серьезного продвижения".

"Если мы сможем достичь здесь успеха, то думаю, сможем сделать дополнительные шаги для того, чтобы положить конец этой войне, которая разрушает весь регион. ... Сейчас фактически с помощью Азербайджана обе страны ведут переговоры о продолжении транзита российского газа и поставки азербайджанского газа через Россию и Украину в Европу", - резюмировал Алиев.

Транзит российского газа в Европу через Украину - последние новости

В Чехии придумали альтернативу накануне остановки транзита российского газа через Украину. Я сообщил министр промышленности и торговли этой страны Йозеф Сикела, Чехия имеет достаточную мощность газовой сети для уменьшения зависимости от российских энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, Западу по-прежнему нужен российский газ, который идет через Украину. Об этом пишет The Economist. Издание напоминает, что соглашение, по которому российский газ будет поставляться на Запад через Украину, было подписано двумя странами вместе с ЕС в 2019 году. Оно должно закончиться в конце этого года.

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