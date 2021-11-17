16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока-2".

Недавнее решение немецкого регулятора временно приостановить сертификацию "Северного потока-2" может отложить ввод инфраструктуры в эксплуатацию до следующего года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в федеральном правительстве Германии.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока-2" может быть отложен до марта 2022 года", – рассказал агентству информированный собеседник.

Он сослался на необходимость того, чтобы "Газпром" создал ООО в соответствии с немецким законодательством, добавив, что российский газовый монополист на это уже согласился.

Читайте также"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа через Украину в ЕСО вероятном смещении дат запуска "СП-2" уже ранее заявлял советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.

В США и Германии считают, что дополнительные объемы газа, о которых обещал Газпром при условии запуска "ПП-2", можно поставлять в Европу по существующим трубопроводам.

Хотя в Вашингтоне напомнили, что сам Путин использует природный газ как политический инструмент.

"Я думаю, что мы приближаемся к этой черте, если у России действительно есть газ для поставок, а она предпочитает не делать этого, и это произойдет только в том случае, если Европа согласится с другими требованиями, которые абсолютно не связаны", - сказал Хохштайн.

16 ноября Федерального сетевое агентство Германии приостановило сертификацию "Северного потока-2".

Регулятор потребовал от оператора, зарегистрированного в Швейцарии, передать свои активы новосозданной дочерней компании и подать заявку в агентство уже от имени этой компании.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

4 октября компании Nord Stream 2 A. G, которая является оператором газопровода, заявила о начале заполнения газом первой нитки газопровода. По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом.

Автор: Яна Ставская